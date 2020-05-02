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تيسلا تخسر 14 مليار دولار بسبب تغريدة من إيلون ماسك

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تيسلا تخسر 14 مليار دولار بسبب تغريدة من إيلون ماسك تيسلا تخسر 14 مليار دولار بسبب تغريدة من إيلون ماسك

خسرت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تيسلا) Tesla ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب سلسلة غريبة من التغريدات التي غردها مؤسس الشركة (إيلون ماسك) Elon Musk، من ضمنها

تدعي أن سعر سهم تداول الشركة كان مرتفعًا جدًا، وأخرى تقول إنه سيبيع جميع ممتلكاته المادية تقريبًا.

وتسبب تراجع القيمة السوقية لشركة تيسلا بخسارة إيلون ماسك ما قيمته 3 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة فقط من إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية بالرغم من توقف التصنيع بسبب الفيروس، مما ساهم في ارتفاع سعر السهم، الذي انخفض فورًا بعد تغريدات ماسك تبعًا لبيع ملايين الأسهم في غضون دقائق.

واستخدم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا منصة تويتر للترويج لآرائه بأن جائحة المستجد ليست بالسوء الذي يتم تصويره في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الحديث عن رأيه بأن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ في إيقاف أوامر البقاء في المنزل، التي يصفها بأنها إقامة جبرية وتنتهك الحقوق الدستورية.

وأدت تغريدة نشرها ماسك في شهر أغسطس من عام 2018 عن مستقبل تيسلا إلى تغريمه بمبلغ 20 مليون دولار، حيث قالت التغريدة إنه حصل على تمويل لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة، مما أدى إلى رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضية احتيال ضده.

ووافق حينها على عرض جميع التغريدات المتضمنة معلومات مهمة عن الشركة على المستشار القانوني قبل نشرها على المنصة، وقال قاضي فيدرالي في أوائل شهر أبريل إن تيسلا وماسك يجب أن يواجها دعوى قضائية من المساهمين بشأن تلك التغريدة، من ضمنها الادعاء بأن ماسك ينوي الاحتيال عليهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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