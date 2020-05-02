أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو في مصر

تشهد اسعار الاسمنت والحديد اليوم السبت2 مايو تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
أسعار الحديد اليوم
اسعار حديد عز 9750 جنيه
اسعار حديد بشاي 9550 جنيه
اسعار حديد العتال 9550 جنيه
اسعار حديد عطيه 9500 جنيه
اسعار حديد سرحان 9500 جنيه
اسعار حديد المراكبي 9500 جنيه
اسعار حديد المصريين 9500 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي 9500 جنيه
اسعار حديد المعادي 9500 جنيه
اسعار حديد العشرى 9500 جنيه
اسعار حديد الجيوشي 9500 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل 9500 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
سعر اسمنت المسلح 800 جنية
سعر أسمنت النصر 775 جنية
سعر أسمنت المهندس غير متاح
سعر اسمنت التعمير غير متاح
أسمنت أسيك المنيا 775 جنية
أسمنت حورس 775 جنية
أسمنت النهضة “الصخرة” 775 جنية
أسمنت وادي النيل غير متاح
لافارج للأسمنت المخصوص 785 جنية
اسمنت ميدكوم اسوان 775 جنية
أسمنت العريش العسكري 770 جنية
أسمنت سيناء 770 جنية
أسمنت السويس 790 جنية
أسمنت بورتلاند طرة غير متاح
أسمنت حلوان 795 جنية
مصر بني سويف 795 جنية
اسمنت السويدي 800 جنية
جنوب الوادي غير متاح
اسمنت المسله 775 جنية