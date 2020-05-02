أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو في مصر

تشهد اسعار الاسمنت والحديد اليوم السبت2 مايو تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.

وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين.

أسعار الحديد اليوم

اسعار حديد عز 9750 جنيه

اسعار حديد بشاي 9550 جنيه

اسعار حديد العتال 9550 جنيه

اسعار حديد عطيه 9500 جنيه

اسعار حديد سرحان 9500 جنيه

اسعار حديد المراكبي 9500 جنيه

اسعار حديد المصريين 9500 جنيه

اسعار حديد مصر الكومي 9500 جنيه

اسعار حديد المعادي 9500 جنيه

اسعار حديد العشرى 9500 جنيه

اسعار حديد الجيوشي 9500 جنيه

اسعار حديد مصر ستيل 9500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

سعر اسمنت المسلح 800 جنية

سعر أسمنت النصر 775 جنية

سعر أسمنت المهندس غير متاح

سعر اسمنت التعمير غير متاح

أسمنت أسيك المنيا 775 جنية

أسمنت حورس 775 جنية

أسمنت النهضة “الصخرة” 775 جنية

أسمنت وادي النيل غير متاح

لافارج للأسمنت المخصوص 785 جنية

اسمنت ميدكوم اسوان 775 جنية

أسمنت العريش العسكري 770 جنية

أسمنت سيناء 770 جنية

أسمنت السويس 790 جنية

أسمنت بورتلاند طرة غير متاح

أسمنت حلوان 795 جنية

مصر بني سويف 795 جنية

اسمنت السويدي 800 جنية

جنوب الوادي غير متاح

اسمنت المسله 775 جنية