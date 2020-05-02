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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو في مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو في مصر أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 2 مايو في مصر

تشهد الاسمنت والحديد اليوم السبت2 مايو  تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين.

الحديد اليوم

اسعار حديد عز    9750 جنيه    

اسعار حديد بشاي    9550 جنيه    

اسعار حديد العتال    9550 جنيه    

اسعار حديد عطيه    9500 جنيه    

اسعار حديد سرحان    9500 جنيه    

اسعار حديد المراكبي    9500 جنيه    

اسعار حديد المصريين    9500 جنيه

اسعار حديد الكومي    9500 جنيه

اسعار حديد المعادي    9500 جنيه    

اسعار حديد العشرى    9500 جنيه    

اسعار حديد الجيوشي     9500 جنيه

اسعار حديد مصر ستيل     9500 جنيه

 

أسعار الأسمنت اليوم 

سعر اسمنت المسلح     800 جنية     

سعر أسمنت النصر     775 جنية     

سعر أسمنت المهندس     غير متاح     

سعر اسمنت التعمير     غير متاح    

أسمنت أسيك المنيا     775 جنية    

أسمنت حورس     775 جنية     

أسمنت النهضة “الصخرة”     775 جنية     

أسمنت وادي النيل     غير متاح    

لافارج للأسمنت المخصوص     785 جنية

اسمنت ميدكوم اسوان     775 جنية     

أسمنت العريش العسكري     770 جنية     

أسمنت سيناء     770 جنية     

أسمنت السويس     790 جنية

أسمنت بورتلاند طرة     غير متاح    

أسمنت حلوان     795 جنية

مصر بني سويف     795 جنية

اسمنت السويدي     800 جنية    

جنوب الوادي     غير متاح    

اسمنت المسله     775 جنية     

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