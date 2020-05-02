سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو 2020 في مصر

شهد أسعار الذهب اليوم 2 مايو 2020 مصر ارتفاع خلال تعاملات الصباحية في سوق الصاغة. وسجل الذهب عيار21 الأكثر شيوعاً 745جنيها للجرام.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وأبرزها تذبذب سعر النفط والدولار وعملية العرض والطلب وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار فهذه ثوابت عالمية لايمكن التدخل من قبل التجار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

عيار 18 يسجل 638.5 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 851.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5960 جنيها

أوقية الذهب 1700 دولار