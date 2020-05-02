الصحة الاردنية توضح عادات ايجابية لصحة نفسية أفضل في ظل "كورونا"

جى بي سي نيوز :- دعت وزارة الصحة المواطنين إلى ممارسة عادات ايجابية لصحة نفسية أفضل في ظل ظروف الحجر المنزلي وفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنّ من بين العادات الايجابية : ممارسة هوايات القراءة والرسم ومشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى.

إضافة، إلى ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، حيث إنّ الرياضة لها أثر ايجابي على تحسين الوضع النفسي.

كما دعت الوزارة، إلى ممارسة أساليب التنفس العميق التي من شأنها تخفيف التوتر، والمحافظة على روتين معتاد يساعد على الشعور بالايجابية والراحة.

الوزارة، دعت إلى التحلي بالصبر وقراءة القصص الملهمة وتجارب الآخرين، في حال الشعور بالحزن والاكتئاب.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة التحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة، مؤكدة على ضرورة الحصول على معلومات من مصادر موثوقة والتحقق من الأخبار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحدّ من متابعة أخبار فيروس كورونا لما تسببه من توتر، والبقاء بالمنزل والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر الهاتف وتطبيقات التواصل المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ رقم الدعم النفسي هو: 0795785095.