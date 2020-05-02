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الصين تعلن إصابة جديدة واحدة بكورونا.. والوفيات تقارب الربع مليون عالمياً

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الصين تعلن إصابة جديدة واحدة بكورونا.. والوفيات تقارب الربع مليون عالمياً الصين تعلن إصابة جديدة واحدة بكورونا.. والوفيات تقارب الربع مليون عالمياً

مباشر: أعلنت دولة الصين عن إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الوفيات والإصابات عالمياً.

وقالت اللجنة الصحة الوطنية في الصين، ببيان صادر، اليوم السبت، إنه تم التبليغ عن إصابة واحدة جديدة مؤكدة للفيروس على مستوى قطاعات الدولة وافدة من الخارج، فضلاً عن حالتين اشتباه - من الخارج أيضا- منوهة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وذكرت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر بشهر ديسمبر الماضي بلغ في الدولة 82.875 ألف حالة مؤكدة، و4633 حالة وفاة.

وأشار، إلى تماثل 77.685 ألف حالة للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

وتابعت، أنه لاتزال هناك 557 حالة مؤكدة، منها 37 حالة خطيرة، و11 حالة اشتباه.

عالمياً

والوضع يختلف على مستوى العالم، حيث أشارت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، في أحدث الإحصاءات، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء على مستوى العالم لـ238.788 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3.344 مليون حالة.

واستمرت الولايات المتحدة بصدارة قائمة الإصابات بـ1.103 مليون حالة، فيما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني بـ213.4 ألف حالة، ثم إيطاليا بـ2017.4 ألف حالة، وتراجعت الصين -مركز انتشار الفيروس- إلى المركزالـ11 بالقائمة.

وبالنسبة لعدد الوفيات، فلا تزال إيطاليا متصدرة القائمة بـ28.236 ألف حالة وفاة، ثم المملكة المتحدة 27.5 ألف حالة وفاة، وفرنسا بـ24.5  ألف حالة، لتتراجع الصين للمركز الـ11 أيضا في قائمة الوفيات جراء فيروس كورونا.

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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