مايكروسوفت تطمئن مرتقبي منصة Xbox Series X

قال رئيس قسم (إكس بوكس) Xbox لدى مايكروسوفت (فيل سبنسر): إن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X ما يزال في الموعد المحدد في وقت لاحق من العام الحالي، ولكن مصير إنتاج الألعاب ليس واضحًا.

وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) CNBC، أشار سبنسر إلى أنه قد يكون هناك “بعض التأثير” على مواعيد (إكس بوكس سيرس إكس)، ولكن “فريقنا يقوم بعمل جيد للغاية مع إبقاء أجهزتنا على المسار الصحيح”.

ولم تُقدّم مايكروسوفت تاريخًا محددًا لإصدار (إكس بوكس سيرس إكس) أكثر من القول إنها ستُطلق خلال موسم عطلات 2020. وكان العديد من مواقع (إكس بوكس) الرسمية قد حددت في شهر آذار/ مارس الماضي تاريخ الإطلاق بـ “عيد الشكر 2020″،

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020 — Larry Hryb (@majornelson) March 18, 2020

: إن هذا غير دقيق ولا تزال الشركة ملتزمة بالإطلاق خلال موسم العطلات الذي يمتد من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم إلى نهاية العام.

وبينما لا تزال المنصة على المسار الصحيح، فإن الأمور أقل وضوحًا فيما يتعلق بالألعاب، إذ تلتزم مايكروسوفت رسميًا فقط بإطلاق لعبة Halo Infinite إلى جانب (إكس بوكس سيرس إكس)، ولكن حتى هذه اللعبة، وألعاب الطرف الأول الأخرى لن تكون حصرية لمنصة (إكس بوكس) الجديدة.

وبالنظر إلى أن مطوري ألعاب (إكس بوكس) يعملون الآن في الغالب من المنزل، حيث ينشئون ويشاركون أصول الألعاب التي غالبًا ما تكون بحجم بضعة جيجابايتات عبر اتصالات الإنترنت المنزلية الأمريكية، وهو تحد صعب. لذا قد تواجه الشركة بعض التأخير مقارنةً بما لو كانوا يطورون من مقر العمل.