مايكروسوفت تطمئن مرتقبي منصة Xbox Series X

قال رئيس قسم (إكس بوكس) Xbox لدى مايكروسوفت (فيل سبنسر): إن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X ما يزال في الموعد المحدد في وقت لاحق من العام الحالي، ولكن مصير إنتاج الألعاب ليس واضحًا.

وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) CNBC، أشار سبنسر إلى أنه قد يكون هناك “بعض التأثير” على مواعيد (إكس بوكس سيرس إكس)، ولكن “فريقنا يقوم بعمل جيد للغاية مع إبقاء أجهزتنا على المسار الصحيح”.

ولم تُقدّم مايكروسوفت تاريخًا محددًا لإصدار (إكس بوكس سيرس إكس) أكثر من القول إنها ستُطلق خلال موسم عطلات 2020. وكان العديد من مواقع (إكس بوكس) الرسمية قد حددت في شهر آذار/ مارس الماضي تاريخ الإطلاق بـ “عيد الشكر 2020″،

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020