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خدمات Meet و Teams و WebEx تجمع عنك بيانات أكثر مما تعتقد

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خدمات Meet و Teams و WebEx تجمع عنك بيانات أكثر مما تعتقد خدمات Meet و Teams و WebEx تجمع عنك بيانات أكثر مما تعتقد

حلّل موقع (كونسيمور ريبتورتس) Consumer Reports سياسات الخصوصية الخاصة بخدمات (جوجل ميت) Google Meet، و(مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams، و(سيسكو ويب إكس) Cisco WebEx واكتشف أنها قد تكون تجمع بيانات عن المستخدمين أكثر مما ينبغي.

ولم يقل موقع Consumer Reports إن هذه التطبيقات ليست آمنة للاستخدام، ولكن بالموافقة على سياسات الخصوصية لتلك الخدمات، فإن المستخدم يعطي شركات، مثل جوجل، ومايكروسوفت الوصول إلى الكثير من البيانات الشخصية.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركات الثلاث تحتفظ بالحق في جمع المعلومات من مكالمات المستخدمين، ومن ذلك: المدة التي تستغرقها المكالمة، ومن يشارك في المكالمة، وعناوين IP لكل شخص مشارك.

وبالنظر إلى أن العالم أصبح أكثر اعتمادًا على أدوات مؤتمرات الفيديو، فقد بدأ الناس أيضًا في التدقيق في إجراءات الأمان وسياسات الخصوصية لهذه الخدمات. ومع أن سياسات مايكروسوفت وجوجل وسيسكو ليست مثيرة للقلق مثل مشكلات (زووم) Zoom، التي ظهرت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم، إلا أنه لا يزال من الجدير أن يدرك المستخدمون البيانات التي تجمعها الشركات الثلاث.

وأشار تقرير Consumer Reports إلى أنه يمكن دمج البيانات التي تُجمع مع معلومات من مصادر أخرى لإنشاء ملفات شخصية عن المستخدمين وعادات استخدامهم، أو حتى استخدام مقاطع الفيديو لأشياء، مثل: تدريب أنظمة التعرف على الوجه.

وأخبرت جميع الشركات الثلاث موقع Consumer Reports أنها لا تنشئ تسجيلات أو نصوصًا إلا عندما يطلبها المشاركون من خلال تسجيل الاجتماعات، ووعدت بعدم استخدام التسجيلات “بصورة مباشرة” للإعلان.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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