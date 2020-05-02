أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: تصدرت قرارات البنوك المركزية الكبرى اهتمامات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي.

كما كان الأسبوع الماضي مزدحما بالأحداث مع زخم نتائج أعمال الشركات وإعلان بيانات اقتصادية مختلفة حول العالم.

المركزي الياباني يوسع تدابير التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي في اليابان توسيع نطاق التحفيز النقدي، كما تعهد بشراء كميات كبيرة من السندات من أجل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة وسط محاولات مكافحة تفشي كورونا.

هبوط حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الربع الأول

تراجعت أرباح الشركات الصناعية بنحو 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع معاناة قطاعي الطاقة والسيارات من هبوط حاد.

نانسي يبلوسي تعلن تأييدها لـ"جو بايدن" رئيساً للولايات المتحدة

عبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" عن تأييدها للمرشح الرئاسي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المزمع عقدها نهاية هذا العام.

"بي.بي" تتحول للخسائر الفصلية مع الهبوط التاريخي بأسعار النفط

تحولت شركة "بريتش بتروليوم" إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس بيئة السلع الصعبة التي تفاقمت بالهبوط التاريخي في أسعار النفط.

"يو.بي.إس" يتوقع ارتفاع سعر برنت 115% بنهاية العام

يتوقع محلل في بنك "يو.بي.إس" ارتفاع سعر خام برنت بنحو 115 بالمائة بنهاية العام الجاري مع إعادة فتح الاقتصاد.

الخطوط الجوية البريطانية تخطط لخفض 12 ألف وظيفة

قالت المجموعة المالكة لـ"بريتيش إيروايز" إن الشركة تخطط للاستغناء عن حوالي 12 ألف وظيفة في إطار إجراءات مكافحة تداعيات كورونا.

إيرادات "ألفابت" ترتفع 13% لتتجاوز التوقعات

ارتفعت إيرادات شركة "ألفابت" بنحو 13 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز التوقعات، في حين فشلت الأرباح في الوفاء بالتقديرات.

أرباح "دويتشه بنك" تتهاوى 67% في الربع الأول

تراجعت أرباح "دويتشه بنك" بنحو 67 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مخصصات مالية لتلافي أثر فيروس كورونا.

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا قرب "الخردة"

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى درجة واحدة أعلى الدرجة غير الائتمانية "الخردة"، ما يعكس تأثيرات وباء "كوفيد-19" على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

أرباح "إيرباص" تتراجع 50% مع أزمة صناعة الطيران

تراجعت أرباح شركة "إيرباص" بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع أثر فيروس "كوفيد-19" على صناعة الطيران العالمية.

الاقتصاد الأمريكي يسجل أكبر انكماش فصلي منذ أزمة 2008

انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة الأولية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليضع نهاية للتوسع الاقتصادي الأطول على الإطلاق وسط عمليات الإغلاق جراء وباء كورونا.

"بوينج" تعتزم تسريح 10% من موظفيها

قررت شركة بوينج تقليص القوى العاملة بنحو 10 بالمائة، وسط انخفاض حاد في الطلب على السفر بسبب التداعيات الرامية لمكافحة وباء كورونا.

"جيلياد" تعلن تطورات إيجابية بشأن علاج فيروس كورونا

أعلنت شركة "جيلياد ساينسس" تطورات إيجابية حول تجربة مبدئية لعلاج فيروس كورونا، ليقفز سعر السهم بأكثر من 5 بالمائة.

إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع للأسبوع الرابع

تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً، ليواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويتعهد بدعم الاقتصاد

قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، متعهداً باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من وباء كورونا.

رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج لتحفيز إضافي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لمزيد من التحفيز لضمان انتعاش اقتصادي قوي من أزمة فيروس كورونا.

أرباح "فيسبوك" تتضاعف لكنها دون التوقعات.. وزيادة 10% بعدد المستخدمين

تضاعفت أرباح شركة "فيسبوك" خلال الربع الأول من العام الحالي لكنها أخفقت في الوفاء بتقديرات المحللين، في حين أن عدد المستخدمين النشطاء لمنصة التواصل الاجتماعي بشكل شهري تجاوز التوقعات.

تسلا تسجل أرباحاً مفاجئة في الربع الأول

سجلت شركة "تسلا" أرباحاً للربع الثالث على التوالي بعكس توقعات المحللين، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بتوقعات المحللين.

اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بأكبر وتيرة في تاريخه

انكمش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً تقديرات المحللين مع دخول فرنسا في حالة من الركود.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول

شهد الطلب العالمي على الذهب زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم الطلب الاستثماري الناجم عن رغبة المستثمرين في حيازة الأصول الآمنة مع انتشار وباء كورونا.

ليفت تعتزم تسريح 17% من قوتها العاملة

أعلنت شركة ليفت عزمها تسريح 17 بالمائة من قوتها العاملة وعرض الاستقالة طواعيةً على آخرين، في محاولة للحد من التكاليف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

"شل" تخفض توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

خفضت شركة النفط "رويال داتش شل" توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الربع الأول من العام الجاري، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة ويقر تحفيزات إضافية

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير، رغم الانكماش القياسي الفصلي في اقتصاد منطقة اليورو.

إيرادات "تويتر" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

أعلنت شركة تويتر نتائج أعمال تفوق تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أن عدد المستخدمين النشطاء لمنصة التواصل الاجتماعي ارتفع بأكثر من التوقعات.

توقعات بانخفاض تاريخي للطلب على الطاقة والانبعاثات الضارة

تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض ​​الطلب العالمي على الطاقة بأكبر وتيرة على الإطلاق هذا العام، مع انخفاض تاريخي للانبعاثات الضارة.

30 مليون أمريكي يطلبون إعانة بطالة في شهر ونصف

تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة بطالة 30 مليون شخص في أخر شهر ونصف، مع تسريح ملايين العمال جراء توقف النشاط الاقتصادي للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو مهدد بانكماش 12%.. ومستعدون لدعم إضافي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك مستعد لزيادة التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد، بعد انكماش تاريخي في الربع الأول.

اقتصاد إيطاليا يدخل حالة ركود خلال الربع الأول

انكمش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ساهم في دفع البلاد لتسجيل حالة ركود اقتصادي.

إيرادات آبل تتجاوز التوقعات رغم هبوط 7% لمبيعات "آيفون"

تمكنت أرباح وإيرادات شركة "آبل" من تجاوز توقعات المحللين خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري، فيما تراجعت مبيعات آيفون بنحو 7 بالمائة.

إيرادات "أمازون" ترتفع 26% بأكثر من التقديرات

ارتفعت إيرادات شركة "أمازون" بنحو 26 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها تتوقع زيادة النفقات ضمن الاستجابة لفيروس كورونا.

إيلون موسك يصف أوامر بقاء المواطنين بالمنزل بـ"الفاشية"

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أوامر بقاء المواطنين في منازلهم للحد من تفشي كورونا، واصفاً إياها بـ"الفاشية".

ترامب يهدد بفرض تعريفات جديدة على الصين بسبب "كورونا"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات على الصين بسبب "كورونا"، معتبراً المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي طال انتظارها والموقعة بين واشنطن وبكين تُعد حالياً ذات أهمية ثانوية.

"إكسون موبيل" تتحول للخسائر.. والإيرادات تتراجع 12%

تحولت شركة "إكسون موبيل" إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجعت إيراداتها بنحو 12 بالمائة مع أثر وباء "كوفيد-19" على الطلب.

انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 11 عاماً، لكن وتيرة الهبوط جاءت أقل من التوقعات.