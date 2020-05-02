مبيعات السيارات في السوق الأمريكي تتهاوى لأدنى مستوى بـ30 عاماً

مباشر - سالي إسماعيل: تراجعت مبيعات شركات السيارات العالمية في السوق الأمريكي بشكل حاد خلال الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها في حوالي 30 عاماً مع تداعيات "كورونا" على الصناعة.

وأوضح موقع معلومات السيارات الأمريكي "إدموندز" في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن مبيعات السيارات في السوق الأمريكي قد بلغت 633.260 ألف سيارة وشاحنة جديدة في شهر أبريل/نيسان وهو أدنى مستوى في نحو 30 عاماً.

وتعتبر هذه القراءة أقل بنحو 37 بالمائة مقارنة مع شهر مارس/آذار الماضي والذي شهد بيع 998.268 ألف وحدة.

وأعلنت شركة "فيات كرايستلر" في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم أن مبيعاتها من السيارات في السوق الأمريكي تراجعت بنحو 6 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي من 184.149 ألف وحدة إلى 172.900 ألف وحدة.

وبالنسبة لمبيعات شركة "هيونداي" في السوق الأمريكي، فتراجعت إلى 33.968 ألف وحدة في الشهر الماضي بانخفاض 39 بالمائة على أساس سنوي.

وكان الوباء العالمي "كوفيد-19" العامل المشترك بين غالبية والذي كان كلمة السر في الاضطرابات الكبيرة التي تعرضت لها صناعة السيارات في السوق الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة أبحاث السيارات "وردس إنتليجينس"، اليوم الجمعة، فإن الوتيرة السنوية لمبيعات السيارات الخفيفة والشاحنات في سوق الولايات المتحدة هبطت إلى 8.58 مليون وحدة في أبريل/نيسان مقارنة مع وتيرة سنوية بلغت 11.4 مليون وحدة في مارس/آذار.

وتوقف كبار مصنعي السيارات - نيسان وفورد وجنرال موتورز وتسلا - عن إعلان حجم مبيعاتهم بوتيرة شهرية ولكن بدلاً من ذلك تعلن الأرقام الفصلية كل 3 أشهر؛ على اعتبار أنها تعطي صورة أكثر دقة لرصد وضع السوق.