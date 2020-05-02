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ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج طارئ لكورونا

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ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج طارئ لكورونا ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج طارئ لكورونا

وقال في تصريحات بالبيت الأبيض إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة " دانيال أوداي"، اليوم الجمعة، أن إدارة الدواء الأمريكية منحت ترخيصاً طارئاً لشركة "جيلياد" لإنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية أن تجارب عقار "ريمديسيفير" حققت نتائج إيجابية.

ووصف الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع عقار "ريمديسيفير" بأنه علاج محتمل للفيروس، داعياً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن تتحرك بأسرع ما يمكن للموافقة على هذا الدواء.

وتمثل الموافقة الطارئة لاستخدام عقار "ريمديسيفير" إقراراً من إدارة الدواء الأمريكية بإمكانية استخدام حالات محتجزة لهذا العقار رغم عدم الموافقة النهائية عليه.

ولم يخضع العقار لنفس مستوى المراجعة كعلاج معتمد من قبل الإدارة، لكنه متاح للاستخدام الطارئ.

وأصاب أكثر من 3.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة ما لا يقل عن 237ألف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعتها "جامعة جونز هوبكنز".

وقالت "جيلياد" إنها أنفقت50 مليون دولار على البحث والتطوير في "ريمديسيفير" خلال الربع الأول.

وتراجع سهم "جيلياد" في ختام الجلسة بنحو 4.8 بالمائة إلى 79.95 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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