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"وورلد ميتر": الأردن في المرتبة 112 بإصابات كورونا على مستوى العالم

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"وورلد ميتر": الأردن في المرتبة 112 بإصابات كورونا على مستوى العالم "وورلد ميتر": الأردن في المرتبة 112 بإصابات كورونا على مستوى العالم

جى بي سي نيوز  :- حلّ الأردن في المرتبة 112 بعدد إصابات كورونا على مستوى العالم، بحسب موقع "وورلد ميتر".

وجاء ترتيب الأردن بحسب بيانات الموقع التي ترصد عدد إصابات العالم بشكل محدث من بين 212 دولة.

وبحسب الموقع فإن عدد الإصابات المسجلة بالأردن 453 حالة، و8 وفيات، و362 حالة شفاء.

فيما لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابات وبلغ المليون و 78476 إصابة، وإسبانيا بعدد بلغ 239639 إصابة، وإيطاليا بعدد 205463 إصابة، وتقدمت بريطانيا الى المركز الرابع بعدد اصابات بلغ 171253، فيما تراجعت فرنسا للمركز الخامس بعدد 166420 إصابة.

وبلّغ عدد إصابات كورونا على مستوى العالم 3.287.310، فيما وصلت الوفيات إلى 232.784 وفاة و1.034.756 حالة شفاء.

يذكر أنّ عدد الإصابات حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم الخميس. 

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جي بي سي نيوز

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