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"التعاون الخليجي" يدين المخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية

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"التعاون الخليجي" يدين المخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية "التعاون الخليجي" يدين المخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية

أدان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، مخططات إسرائيل لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحجرف، على أهمية القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته غير العادية أول أمس الأربعاء، مشدداً على الموقف الثابت لدول الخليج من القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع أراضيها المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967م وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أيضا أن القرار الصادر أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل خرقاً جسيماً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تمنع التصرف في الأراضي المحتلة أو ضمها.

كما أدان القرار السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، وحصار قطاع غزة.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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