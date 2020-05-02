فايلر يرفض التعاقد مع حارس مرمي خلال الصيف المقبل

أعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي،رفضه التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل شريف إكرامي عن الشياطين الحمر.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي استقر على تصعيد حارس مرمى من شباب الأهلي خلال الموسم المقبل ليصبح الحارس الرابع بجوار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وتابعت التقارير أن رينيه فايلر يثق في الحراس الثلاثة الشناوي وشوبير وعلي لطفي ولا يفكر نهائيا بقدوم حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر طلب من ميشيل بانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، التنقيب عن حارس مميز من قطاع الناشئين بالشياطين الحمر من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الثنائي أحمد طارق سليمان وحمزة علاء هما الأقرب لتصعيد إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من قبل رينيه فايلر بعدما نالوا إشادة كبيرة من مدربي قطاع الناشئين.