أخبار عاجلة

بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المشرق نيوز

فايلر يرفض التعاقد مع حارس مرمي خلال الصيف المقبل

Print
فايلر يرفض التعاقد مع حارس مرمي خلال الصيف المقبل فايلر يرفض التعاقد مع حارس مرمي خلال الصيف المقبل

أعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي،رفضه التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل شريف إكرامي عن الشياطين الحمر.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي استقر على تصعيد حارس مرمى من شباب الأهلي خلال الموسم المقبل ليصبح الحارس الرابع بجوار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وتابعت التقارير أن رينيه فايلر يثق في الحراس الثلاثة الشناوي وشوبير وعلي لطفي ولا يفكر نهائيا بقدوم حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر طلب من ميشيل بانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، التنقيب عن حارس مميز من قطاع الناشئين بالشياطين الحمر من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الثنائي أحمد طارق سليمان وحمزة علاء هما الأقرب لتصعيد إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من قبل رينيه فايلر بعدما نالوا إشادة كبيرة من مدربي قطاع الناشئين.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية