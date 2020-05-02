أخبار عاجلة

بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المشرق نيوز

أمير مرتضي: الأهلي وافق علي انتقال أجاي مقابل الشناوي

Print
أمير مرتضي: الأهلي وافق علي انتقال أجاي مقابل الشناوي أمير مرتضي: الأهلي وافق علي انتقال أجاي مقابل الشناوي

صرح أمير ، المشرف العام على الكرة بنادي ، عن موافقة النادى الأهلي على انتقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الشياطين الحمر إلى الأبيض خلال الفترة الماضية بتدخل من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه .

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: النادي الأهلي وافق على انتقال أجايي لصفوف الزمالك مقابل حصول الأحمر على خدمات الحارس أحمد الشناوي بوساطة من تركي آل الشيخ.

وتابع أمير مرتضى منصور: الأهلي تراجع عن انتقال جونيور أجايي بعد الموافقة في البداية وهنا كانت بداية أزمة مجلس الإدارة الحالي مع تركي آل الشيخ لأنه الأخير وعد الزمالك بالصفقة.

وأضاف أمير مرتضى: صفقة جونيور أجايي التي كانت سوف تتم من أجل إظهار عدم وجود مشاكل في انتقال لاعب من الأهلي إلى الزمالك أو العكس.

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته: الزمالك كان على معرفة بتوقيع أحمد الشناوي مع الأهلي وكانت نية عدم استمراره بعد ذلك.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - القمتين 81 و93 .. جولتين من الصراع الأزلي بين الأهلي والزمالك

ملعب ONTime - القمتين 81 و93 .. جولتين من الصراع الأزلي بين الأهلي والزمالك

لعبة وحكاية - أيمن منصور يوضح أسباب رحيل نجليه "أحمد" و"محمد" من الزمالك.. ويتمنى عودتهم للزمالك

لعبة وحكاية - أيمن منصور يوضح أسباب رحيل نجليه "أحمد" و"محمد" من الزمالك.. ويتمنى عودتهم للزمالك

لعبة وحكاية - أيمن منصور: نادي الزمالك أعطاني شهرتي وتاريخي

لعبة وحكاية - أيمن منصور: نادي الزمالك أعطاني شهرتي وتاريخي

لعبة وحكاية - أيمن منصور: الزمالك يملك مقومات النجاح.. والإصرار هو مفتاح تحقيق البطولات

لعبة وحكاية - أيمن منصور: الزمالك يملك مقومات النجاح.. والإصرار هو مفتاح تحقيق البطولات

شبكة عيون الإخبارية