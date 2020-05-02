أمير مرتضي: الأهلي وافق علي انتقال أجاي مقابل الشناوي

صرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موافقة النادى الأهلي على انتقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الشياطين الحمر إلى الأبيض خلال الفترة الماضية بتدخل من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: النادي الأهلي وافق على انتقال أجايي لصفوف الزمالك مقابل حصول الأحمر على خدمات الحارس أحمد الشناوي بوساطة من تركي آل الشيخ.

وتابع أمير مرتضى منصور: الأهلي تراجع عن انتقال جونيور أجايي بعد الموافقة في البداية وهنا كانت بداية أزمة مجلس الإدارة الحالي مع تركي آل الشيخ لأنه الأخير وعد الزمالك بالصفقة.

وأضاف أمير مرتضى: صفقة جونيور أجايي التي كانت سوف تتم من أجل إظهار عدم وجود مشاكل في انتقال لاعب من الأهلي إلى الزمالك أو العكس.

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته: الزمالك كان على معرفة بتوقيع أحمد الشناوي مع الأهلي وكانت نية عدم استمراره بعد ذلك.