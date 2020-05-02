الزمالك يتفاوض لضم جناح الإسماعيلي

قرر نادي الزمالك التعاقد مع عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة نادي الزمالك أرسلت خطابا رسميا إلى مسئولي الإسماعيلي من أجل الاستفسار عن شروط الاستغناء الخاصة بعبد الرحمن مجدي، جناح الفريق خلال الصيف المقبل.

وتابعت التقارير أن نادي الزمالك يرغب بقوة بضم عبد الرحمن مجدي، لتدعيم الهجوم هذا الصيف بناء على تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشارت التقارير إلى أن مسئولي الإسماعيلي سوف يتشاورون مع الفرنسي ديديه جوميز، مدرب الفريق حول رحيل عبد الرحمن مجدي قبل البت في خطاب الزمالك.

ويشار إلى أن بعض التقارير الصحفية المصرية، ربطت أيضا عبد الرحمن مجدي بالانتقال لصفوف الأهلي هذا الصيف كبديل لرمضان صبحي الذي قد يستمر في أوروبا بعد إنتهاء إعارته رفقة الشياطين الحمر من هدرسفيلد الإنجليزي.