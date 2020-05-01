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خسائر الأسهم تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

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خسائر الأسهم تسيطر على الأسواق العالمية اليوم خسائر الأسهم تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: سيطرت خسائر الأسهم على مجريات الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام الجلسة حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية.

جاءت خسائر الأسهم مع تهدد الرئيس الأمريكي دونالد بفرض تعريفات جديدة على الصين بسبب .

كما أثرت نتائج الأعمال على أداء الأسهم حيث ارتفعت أرباح "شيفرون" خلال الربع الأول، لكن الإيرادات تراجعت مع هبوط النفط، مما جعل الشركة تخطط لخفض الإنفاق.

وتحولت "إكسون موبيل" للخسائر خلال الربع الأول، فيما تراجعت الإيرادات بنحو 12 بالمائة.

كما تراجعت الأسهم البريطانية في ختام جلسة اليوم، لتسجل خسائر أسبوعية.

هذا وأغلقت اليوم معظم الأسواق الأوروبية احتفالاً بعيد العمال، حيث توقفت التداولات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

كما انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في الختام لكنه تمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية.

بيانات اقتصادية

كشفت بيانات في الولايات المتحدة عن انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 11عاماً خلال الشهر الماضي.

في حين ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال مارس/آذار الماضي.

فيما صعدت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لمستوى قياسي جديد في الأسبوع الجاري، رغم تباطؤ وتيرة التوسع.

وفي أوروبا، تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

في حين ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2017.

فيما تراجعت صادرات كورونا الجنوبية بأكبر وتيرة في عام 11 عاماً خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الصناعي في اليابان لأدنى مستوى منذ 2009.

مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بنحو 5 بالمائة مع بدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 16.5 بالمائة.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 58 منصة خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 325 منصة.

وذكر مسح حديث أن أوبك رفعت إنتاجها من النفط بأكبر وتيرة في 30 عاماً خلال الشهر الماضي.

في حين ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، بعد جلسة متقلبة لكنها حقق مكاسب أسبوعية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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