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"السعودية" تعلن عن تعافي 392 مصابا بكورونا

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"السعودية" تعلن عن تعافي 392 مصابا بكورونا "السعودية" تعلن عن تعافي 392 مصابا بكورونا

تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا، وبذلك يصل مجموع حالات الشفاء في المملكة العربية إلى 3555.

أعلنت وزارة الصحة العربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 شخصا.

فيما سجلت الممكلة 7 وفيات جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 169.

وأعادة السعودية بشكل جزئي فتح مراكز التسوق، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة.

وهذا وصدر أمر ملكي، الأحد الماضي، سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، مع رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء  حتى 13 مايو.

وتستمر الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما، كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

ويجب تعقيم مراكز التسوق كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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