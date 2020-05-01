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محدث.. سهم تسلا يتراجع 10% بعد تصريحات "موسك" بشأن السعر

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مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إن سعر سهم الشركة مرتفع للغاية، مما دفع السهم للهبوط بأكثر من 10 بالمائة  عند الإغلاق.

وذكر "إيلون موسك" في تغريدة قصيرة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "سعر سهم تسلا مرتفع جداً".

وعند الختام، تراجع سهم "تسلا" بنحو  10.3 بالمائة إلى 701.32 دولار.

كان هذا التصريح ضمن عدة تغريدات لـ"موسك" ذكر خلالها أنه يبيع كل ممتلكاته المادية تقريباً، كما واصل انتقاده لأوامر بقاء المواطنين في المنزل.

ووصف "موسك" يوم الأربعاء الماضي، أوامر البقاء في المنزل بـ"الفاشية"، مشيراً إلى أن ضد حقوق المواطنيين الدستورية.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت تسجيل أرباحاً بعكس التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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