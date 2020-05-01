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محدث.. الخسائر الفصلية تدفع سهم "إكسون موبيل" للهبوط 7% بالختام

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محدث.. الخسائر الفصلية تدفع سهم "إكسون موبيل" للهبوط 7% بالختام محدث.. الخسائر الفصلية تدفع سهم "إكسون موبيل" للهبوط 7% بالختام

مباشر: تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 7 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تحول الشركة الأمريكية للخسائر خلال الربع الأول.

وسجلت الشركة العاملة في قطاع النفط أول خسارة فصلية في 32 عاماً على الأقل بقيمة 610 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتحملت الشركة الأمريكية رسوماً بقيمة 2.9 مليار دولار مع تداعيات على السلع وسط انهيار النفط بحوالي 60 بالمائة منذ بداية العام.

وقالت "إكسون موبيل" إنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 30 بالمائة في العام الحالي، كما ستقلص النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمائة.

وعند الختام، تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 7 بالمائة إلى 43.14 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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