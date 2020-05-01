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ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج كورونا

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ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج كورونا ترامب يعلن ترخيص عقار شركة "جيلياد" لعلاج كورونا

مباشر:أعلن الرئيس دونالد أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت ترخيصاً للاستخدام الطارئ لعقار تنتجه "جيلياد ساينس" لعلاج .

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة " دانيال أوداي"، اليوم الجمعة، أن إدارة الدواء الأمريكية منحت ترخيصاً طارئاً لشركة "جيلياد" لإنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية أن تجارب عقار "ريمديسيفير" حققت نتائج إيجابية.

ووصف الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع عقار "ريمديسيفير" بأنه علاج محتمل للفيروس، داعياً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن تتحرك بأسرع ما يمكن للموافقة على هذا الدواء.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 3.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة ما لا يقل عن 237ألف شخص، وفقًا للبيانات التي جمعتها "جامعة جونز هوبكنز".

وقالت "جيلياد" إنها أنفقت50 مليون دولار على البحث والتطوير في "ريمديسيفير" خلال الربع الأول.

وتراجع سهم "جيلياد" في ختام الجلسة بنحو 4.8 بالمائة إلى 79.95 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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