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الغرف السعودية تدعو المنشآت للمشاركة في استفتاء لتحديد آثار أزمة كورونا

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الغرف السعودية تدعو المنشآت للمشاركة في استفتاء لتحديد آثار أزمة كورونا الغرف السعودية تدعو المنشآت للمشاركة في استفتاء لتحديد آثار أزمة كورونا

الرياض - مباشر: دعت الغرف إلى المشاركة في استفتاء الهيئة العامة للإحصاء على جميع المنشآت بالمملكة لمعرفة آثار انتشار .

وقالت الغرف السعودية، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن المعلومات المجمعة من الاستفتاء تهدف إلى مساعدة وأصحاب المصلحة الآخرين على بناء استراتيجيات وآليات لتعزيز استمرارية الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت، أن الفئة المستهدفة في هذا المسح هي جميع المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية.

ونوهت، بأنه سيتم جمع البيانات خلال فترة محدودة من 7 إلى 14 يومًا عبر استمارة إلكترونية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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