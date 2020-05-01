الغرف السعودية تدعو المنشآت للمشاركة في استفياء لتحديد آثار أزمة كورونا

الرياض - مباشر: دعت الغرف السعودية إلى المشاركة في استفتاء الهيئة العامة للإحصاء على جميع المنشآت بالمملكة لمعرفة آثار انتشار فيروس كورونا.

وقالت الغرف السعودية، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن المعلومات المجمعة من الاستفتاء تهدف إلى مساعدة الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين على بناء استراتيجيات وآليات لتعزيز استمرارية الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت، أن الفئة المستهدفة في هذا المسح هي جميع المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية.

ونوهت، بأنه سيتم جمع البيانات خلال فترة محدودة من 7 إلى 14 يومًا عبر استمارة إلكترونية.