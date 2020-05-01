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محدث.. "داو جونز" يفقد 620 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. "داو جونز" يفقد 620 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. "داو جونز" يفقد 620 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة،  حيث فقد "داو جونز" أكثر من 620 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية.

وقاد سهم "إكسون موبيل" خسائر المؤشر الصناعي بعدما تراجع بأكثر من 7 بالمائة، فيما كانت أسهم الاتصالات والسلع الاستهلاكية أكبر الخاسرين في "ستاندرد آند بورز"

كما تأثرت الأسهم الأمريكية بانخفاض سهمي كلاً من "أمازون" و"آبل" بعد إصدار نتائج أعمالهما عن الربع الأول من العام الحالي.

وتعرضت وول ستريت لضغوط سلبية اليوم بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد بفرض تعريفات على الصين بسبب "كوفيد-19" مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية تعتبر الآن ثانوية.

في حين أعلنت 50% من الولايات الأمريكية استراتيجية لتخفيف قيود الإغلاق الوطني في البلاد.

وجاءت خسائر "وول سريت" لليوم الثاني على التوالي بعد إن حققت أكبر ارتقاع شهري في 33 عاماً خلال الشهر المنتهي بالأمس أبريل/نيسان.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً، في حين ارتفع الإنفاق على البناء بشكل مفاجئ خلال مارس/آذار.

وعند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.5 بالمائة ليصل إلى 23723.6 نقطة، وهو ما يعادل هبوط 622 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً 2830.7 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة.

وكذلك انخفض "ناسداك" بنحو 3.2 بالمائة ليسجل 8604.9 نقطة، ليفقد 0.3 بالمائة من قيمته خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية مسجلاً مستوى 99.036.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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