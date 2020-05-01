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غرفة الرياض تنظم لقاءً افتراضياً لبحث دعم القطاع اللوجستي أمام تداعيات كورونا

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غرفة الرياض تنظم لقاءً افتراضياً لبحث دعم القطاع اللوجستي أمام تداعيات كورونا غرفة الرياض تنظم لقاءً افتراضياً لبحث دعم القطاع اللوجستي أمام تداعيات كورونا

الرياض - مباشر: نظمت غرفة الرياض، لقاء افتراضي "عن بعد" ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد الحقباني.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أمس الخميس، بالمبادرات الحكومية للتخفيف على القطاع الخاص من آثار جائحة كورونا المستجد، وفقاً أنباء "واس".

واستقبلت الموانئ السعودية، أكثر من 90 طن من البضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر أبريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، مع تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة.

ويذكر أن المبادرات التي تلامس القطاع اللوجستي والنقل تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور الرميح، أنه بمشاركة القطاع الخاص أثبتت المملكة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة لتوفير البضائع لكافة المستهلكين بالمملكة، مبيناً أن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين تلمست هذه المعاناة وعالجتها فوراً من خلال دعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر.

وألمح، إلى تمديد للعمر التشغيلي للسيارات مما يقلل من تكلفة الأصول بنسبة 20 بالمائة وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل مثل الإعفاء من المقابل المالي وحسم من فواتير الكهرباء وغيرها.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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