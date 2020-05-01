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الصحة تنفي مرور فرق على المنازل لإجراء تحليل لفيروس كورونا

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الصحة تنفي مرور فرق على المنازل لإجراء تحليل لفيروس كورونا الصحة تنفي مرور فرق على المنازل لإجراء تحليل لفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”صلتها بما جرى تداوله على وسائل السوشيال ميديا من مرور فرق على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.

وتوصي وزارة الصحة بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المستجد والأمراض المعدية.

IMG 20200501 WA0022 - الصحة تنفي مرور فرق على المنازل لإجراء تحليل لفيروس كورونا

المشرق نيوز

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