وكالة: أوبك ترفع إنتاجها النفطي بأكبر وتيرة في 30 عاماً

مباشر: كشف مسح حديث عن ارتفاع إنتاج أوبك من النفط بأكبر وتيرة في حوالي 30 عامًا خلال أبريل/نيسان الماضي، مع حرب الأسعار بين كبار المنتجين للسيطرة على السوق العالمية التي دمرتها أزمة كورونا.

وأظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" والصادر اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج أعضاء أوبك من النفط بمقدار 1.73 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول 1990، ليصل إلى 30.36 مليون برميل يومياً.