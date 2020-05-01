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وكالة: أوبك ترفع إنتاجها النفطي بأكبر وتيرة في 30 عاماً

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وكالة: أوبك ترفع إنتاجها النفطي بأكبر وتيرة في 30 عاماً وكالة: أوبك ترفع إنتاجها النفطي بأكبر وتيرة في 30 عاماً

مباشر: كشف مسح حديث عن ارتفاع إنتاج أوبك من النفط بأكبر وتيرة في حوالي 30 عامًا خلال أبريل/نيسان الماضي، مع حرب الأسعار بين كبار المنتجين للسيطرة على السوق العالمية التي دمرتها أزمة كورونا.

وأظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" والصادر اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج أعضاء أوبك من النفط بمقدار 1.73 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول 1990، ليصل إلى 30.36 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، تراجع الطلب العالمي بما يقرب من 30 مليون برميل يوميًا بسبب عمليات الإغلاق لاحتواء خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي قام فيه المنتجون بزيادة الإمدادات قبل أن يتفقوا مجدداً على خفض الإنتاج.

وأضاف المسح أن رفعت إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي لأكثر من 11 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

على الرغم من أوبك والحلفاء اتفقوا على هدنة لحرب الأسعار بعد أكثر من أسبوع في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن السعودية استمرت في الحفاظ على الإنتاج مرتفعًا خلال معظم الشهر حتى مع معاناة الطلب، بحسب المسح.

وتوصل تحالف "أوبك+" لاتفاق بشأن خفض قياسي للإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل بداية من مايو/آيار الجاري على أن يتم تقليص وتيرة الخفض تدريجياً حتى أبريل/نيسان 2022.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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