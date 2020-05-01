الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد خلال الصيف المقبل

أعلنت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك لا يفكر نهائيا في بيع مصطفى محمد خلال الصيف المقبل لأنه ركيزة أساسية في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون هذا الموسم.

وتابعت التقارير أن إدارة نادي الزمالك تنوي تحصين عقد مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة ورفع راتبه السنوي بعد أدائه مع الفريق مؤخرا ومن أجل استمراره رفقة المارد الأبيض.

ويعد مصطفى محمد، المهاجم الأساسي لباتريس كارتيرون خلال الموسم الجاري على حساب عمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك، الاجتماع مع باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة من أجل حسم قضية الصفقات الجديدة والراحلين واللاعبين المعارين.