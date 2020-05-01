أمير مرتضي يوضح موقف الزمالك من ثنائي الأهلي

صرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي وحسام عاشور، ثنائي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية إن نادي الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسيط من أجل التعاقد مع حسام عاشور، قائد الأهلي بسبب احترام الأبيض لتاريخه مع القلعة الحمراء لكنه خارج حسابات الزمالك.

وشدد أمير مرتضى منصور على أنه لم يتفاوض أيضا مع أحمد فتحي بعد قرار الأخير بالرحيل عن النادي الأهلي والانتقال لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وبخصوص التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، رد أمير مرتضى منصور بأنه يتمنى قدوم اللاعب إلى الأبيض.