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عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي يحتاج لتحفيز إضافي وسط توقعات انكماش حاد

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عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي يحتاج لتحفيز إضافي وسط توقعات انكماش حاد عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي يحتاج لتحفيز إضافي وسط توقعات انكماش حاد

مباشر: قال عضو في الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج لمزيد من التحفيز، مع دخوله في انكماش حاد بسبب تداعيات .

وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الفيدرالي في "دالاس" خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الجمعة: "الاقتصاد يتجه لانكماش تاريخي شديد للغاية، ستكون هناك حاجة للتحفيز في المستقبل، من المحتمل أن يأتي ذلك من الجهات المالية".

وردد تعليق رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بأن المشرعين الأمريكيين يجب أن يعلنوا المزيد من الدعم للاقتصاد لمساعدة الفيدرالي في التغلب على الوباء.

وشدد كابلان على أن القروض والإجراءات التحفيزية التي يقدمها الفيدرالي عبارة عن جسر لمساعدة الشركات على العبور من الأزمة، وليس التحفيز المباشر، والتي لا يمكن تقديمه إلا من قبل الكونجرس.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، فيما أشار باول إلى الولايات المتحدة في حاجة إلى دعم إضافي.

وكشفت بيانات رسمية، انكماش الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة فصلية منذ أزمة عام 2008 بلغت 4.8 بالمائة.

وقال كابلان إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد ينكمش بنسبة تصل إلى 30 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني وقد يصل معدل البطالة إلى 20 بالمائة.

وقال عضو الفيدرالي إنه بينما سيعود الاقتصاد إلى النمو في النصف الثاني من العام الجاري، فإنه سيظل على المسار الصحيح للانكماش بنسبة 4.5 بالمائة إلى 5 بالمائة في 2020 بأكمله.

وتابع كابلان: "سنحتاج إلى تحفيز يستمر حتى العام المقبل حتى نتمكن من النمو بشكل أسرع، وخفض معدل البطالة".

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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