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مصرع طالبة وإصابة ٤ آخرين بينهم سائق في حادث انقلاب بالمنيا

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مصرع طالبة وإصابة ٤ آخرين بينهم سائق في حادث انقلاب بالمنيا مصرع طالبة وإصابة ٤ آخرين بينهم سائق في حادث انقلاب بالمنيا

لقيت طالبة جامعية مصرعها اليوم، فيما أصيب ٤ آخرين بينهم سائق السيارة في حادث انقلاب بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة تقل طلاب بجامعة دراية، بكلية العلاج الطبيعي مما تسبب في مصرع كارينا اشرف اديب، ٢١ سنة، مقيمة سوهاج، وإصابة كلا من مارينا هواية مكرم، ٢١ سنة، وجوستينا مجدي مكرم، ٢٢ سنه، وندا توماس مهني ،٢١ سنة، وفلوباتير زاهر وليم، ،٢٦ سنة، سائق السيارة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

جرى نقل جثة الطالبة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشرق نيوز

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