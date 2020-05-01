محدث.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 16.7%

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع بدء سريان اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات، ليحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 16 بالمائة.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 53 منصة إلى 325 منصة للأسبوع السابع على التوالي.

واستفاد الخام من دخول اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك بشأن خفض تاريخي في الإمدادات بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ بداية من اليوم ولمدة شهرين.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعويض جزء من الانهيار الحاد في الطلب العالمي على النفط الذي جاء على خلفية تداعيات مكافحة وباء "كوفيد-19" والتي من بينها قيود السفر والحركة إضافة إلى أوامر البقاء في المنزل.

لكن أسعار النفط قلصت مكاسبها مع خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين بسبب فيروس كورونا.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 5 بالمائة مسجلاً 19.78 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 20.48 دولار للبرميل خلال الجلسة.

ورغم الخسائر سجل الخام الأمريكي أول مكاسب في 4 أسابيع بلغت 16.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 6ك45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 26.37 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 27.88 دولار للبرميل.