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تقرير: شحنات الهواتف الذكية تسجل أكبر هبوط على الإطلاق

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تقرير: شحنات الهواتف الذكية تسجل أكبر هبوط على الإطلاق تقرير: شحنات الهواتف الذكية تسجل أكبر هبوط على الإطلاق

مباشر: عانت شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من العام الجاري من أكبر انخفاض على الإطلاق، بفعل أثر "كوفيد-19" على الطلب.

وأوضحت البيانات الدولية "أي.دي.سي"، أمس الخميس، أن شركات تصنيع الهواتف الذكية قامت بشحن 275.8 مليون جهاز من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي، بانخفاض 11.7 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019 وهو وأكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق.

وقالت الشبكة إن الصين شهدت انخفاضًا بنسبة 20.3 بالمائة في شحنات الهواتف الذكية على أساس سنوي، وكان لذلك تأثيرًا كبيرًا على السوق بشكل عام لأن الدولة تمثل ربع الشحنات العالمية تقريبًا.

 ويرجع ذلك للإغلاق الوطني في معظم أنحاء الصين منذ فبراير/شباط الماضي كجزء من جهود البلاد لاحتواء تفشي المرض.

وذكرت "آي.دي.سي" أن الاعتماد العالمي على الصين لمكونات الهواتف الذكية وخطوط التجميع تسبب أيضًا في مشكلات رئيسية.

وتراجعت الشحنات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بنسبة 16.1 و18.3 بامائة على التوالي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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