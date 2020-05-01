الزمالك لا يفكر في الاستغناء عن مصطفي فتحي

أعلنت تقارير صحفية مصرية، اليوم أن إدارة نادي الزمالك لا تفكر نهائيا في بيع مصطفى فتحي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لأنه لاعب مميز وسوف يعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتابعت التقارير أن مسئولي الزمالك يرفضون دخول مصطفى فتحي في صفقات تبادلية هذا الصيف لأنه خارج قائمة الراحلين عن الأبيض.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإسماعيلي يهتم بقوة بضم مصطفى فتحي من الزمالك لكن الأبيض سوف يرفض أي عرض له.

ولم يشارك مصطفى فتحي بصورة كبيرة هذا الموسم مع نادي الزمالك بعدما عاد من الإصابة لكن الفرنسي باتريس كارتيرون ينوي الاعتماد عليه بعد عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.