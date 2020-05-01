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الأهلي أفضل شعار للأندية بالعالم باستفتاء الجماهير حتي الآن

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الأهلي أفضل شعار للأندية بالعالم باستفتاء الجماهير حتي الآن الأهلي أفضل شعار للأندية بالعالم باستفتاء الجماهير حتي الآن

تصدر الأهلي في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الذي طرحته قبل 72 ساعة لاختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.

وبالرغم من المشكلة التقنية التي حظيت بها عملية التصويت خلال الـ24 ساعة الماضية بالنسبة للأهلي إلا إن انتماء جماهيره نجح في إعادة الأهلي سريعًا إلي مكانته ليتصدر السباق برصيد أكثر من 171 ألف صوتًا متفوقًا علي أندية ريال مدريد الأسباني وليفربول الإنجليزي وفلومينزي البرازيلي والرجاء المغربي.

وكان حصل شعار نادى فلومينيزى البرازيلى على المركز الأول بالقائمة بعد مرور 8 ساعات على الاستفتاء، بينما تواجد النادى الأهلى فى المركز 46 ولم يحصل على أى صوت فى البداية قبل أن يتقدم للوصافة حاليًا، بعدما فتحت الصحيفة التصويت لقرائها لاختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم على هامش أنشطتها للحفاظ على تفاعل الجماهير وسط تجميد كل الأنشطة فى العالم.

وبينما حصل شعار الأهلى على 171 ألف صوت حتى الآن فى استفتاء الصحيفة الإسبانية لأفضل شعارات الأندية فى العالم، على الرغم من عدم حصوله على أى أصوات حتى أمس الخميس، وجاء في المركز الثانى خلف شعار نادى الرجاء البيضاوى المغربى بعد حصوله على 168.5 ألف صوت حتى الآن.

المشرق نيوز

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