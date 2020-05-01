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اعترض على جلوسها مع جارتها أمام المنزل.. سيدة تقتل زوجها بالبحيرة

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اعترض على جلوسها مع جارتها أمام المنزل.. سيدة تقتل زوجها بالبحيرة اعترض على جلوسها مع جارتها أمام المنزل.. سيدة تقتل زوجها بالبحيرة

طعنت سيدة بإحدى قرى مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، زوجها، بسكين المطبخ، خلال مشاجرة بينها، مما أدى لمصرعه، بسبب اعتراض الزوج على جلوس زوجته مع جارتها أمام المنزل في نهار رمضان.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، بوجود قتيل في قرية العشرة آلاف التابعة للمركز.

كلف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز أبوالمطامير، بالانتقال لمكان الواقعة، وتبين من الانتقال قيام «رقية» 27 سنة، بقتل زوجها «تامر» عامل زراعى، خلال مشاجرة بمنزلهما.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وزوجته «المتهمة» بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل، وأحضرت على إثرها الزوجة سكينًا من المطبخ وطعنت الزوج مما أدى لوفاته.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشرق نيوز

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