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خالد الغندور يرد على تصريحات كهربا في برنامج رامز مجنون رسمي

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خالد الغندور يرد على تصريحات كهربا في برنامج رامز مجنون رسمي خالد الغندور يرد على تصريحات كهربا في برنامج رامز مجنون رسمي

علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات محمود كهربا لاعب الأهلي، والتي أدلى بها خلال تواجده ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، والتي أشار خلالها إلى أنه عاد لبيته في الأهلي ومستعد لعمل كل شيىء حتى إن وصل به الحال لجمع الكرات على عكس وضعه في .

وقال خالد الغندورعلى شاشة قناة الزمالك:” كهربا حاول مداعبة الجماهير على السوشيال ميديا بهذه التصريحات.

وأضاف: “قبل شهور قليلة كان يسب قائد الأهلي، ويهتف ضد جماهير الأهلي، ويبكي للمستشار مرتضى كي ينتقل لاتحاد جدة”.

وأنهى حديثه:”عاد كهربا للعب في الزمالك وتحصل على كثير من الأموال والبطولات، وعند انضم للأهلي بكوبري قال عٌدت إلى بيتي”.

المشرق نيوز

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