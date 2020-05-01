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الأهلي يتفوق على ريال مدريد ويتصدر ترتيب أفضل شعار في العالم

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الأهلي يتفوق على ريال مدريد ويتصدر ترتيب أفضل شعار في العالم الأهلي يتفوق على ريال مدريد ويتصدر ترتيب أفضل شعار في العالم

يتصدر النادي الأهلي المصري إستفتاء أجرتة صحيفة ماركا الإسبانية بين أفضل 50 شعار نادي في العالم، ويشارك الأهلي من والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من المغرب.

وطرحت الصحيفة الاصويت قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.

وحدثت مشكلة تقنية لتؤثر على جماهير الأهلي في الوصول إلى عملية التصويت، أول 24 ساعة، إلا إن جماهيره المارد الأحمر الغفيرة نجحت في إعادة الشعار لمكانة وهى الصدارة مره آخرى.

ويتصدر الأهلي حاليًا بأكثر من 171 الف صوتًا متفوقًا على الرجاء المغربي المتواجد بالمركز الثاني ومتفوقًا أيضا على عمالقة أوروبا  مثل أندية ريال مدريد الإسباني وبرشلونة وليفربول الإنجليزي.

المشرق نيوز

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