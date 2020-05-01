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الأهلي يقرر تمديد عقد مروان محسن

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الأهلي يقرر تمديد عقد مروان محسن الأهلي يقرر تمديد عقد مروان محسن

قرر مسئولو النادي الأهلي، في تمديد عقد مروان محسن الذي ينتهي في يونيو 2021.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي سوف يجتمع مع تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن من أجل الحديث عن تمديد عقده مع الفريق ومدة العقد والراتب السنوي.

وتابعت التقارير أن مروان محسن يرغب في زيادة راتبه السنوي بعقده الجديد مع النادي الأهلي بسبب دوره رفقة الشياطين الحمر.

وأشارت التقارير إلى أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي يتمسك باستمرار مروان محسن مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب من تمديد عقده من قبل لجنة التخطيط.

وتشير بعض التقارير إلى أن مروان محسن سيوقع على عقد لمدة 3 مواسم مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

المشرق نيوز

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