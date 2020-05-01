أخبار عاجلة

سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
مطبخ الهوانم - الغُريبة الألوان على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المشرق نيوز

رابطة الدوري الإيطالي تعلن عن استئناف الدروي وعدم إلغائه

Print
رابطة الدوري الإيطالي تعلن عن استئناف الدروي وعدم إلغائه رابطة الدوري الإيطالي تعلن عن استئناف الدروي وعدم إلغائه

صرحت رابطة الدوري الإيطالي عصر اليوم الجمعة عن بعض القرارات المهمة بخصوص مصير ومستقبل عودة الكالشيو مجدداً خلال الفترة القادمة.

وتوقف الدوري الإيطالي مثل باقي الدوريات الأخرى بداية شهر مارس الماضي بسبب أزمة كورونا الكارثية التي تسببت في توقف نشاط كرة القدم في كل مكان.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي أنها اجتمعت مع رابطة الأندية وتم الاتفاق بالإجماع بين الجميع على عودة الدوري الإيطالي واستئنافه وعدم إلغائه مثلما حدث في فرنسا وهولندا.

وصوتت رابطة أندية الدوري الإيطالي بالإجماع على ضرورة استئناف الدوري مرة أخرى الفترة القادمة من أجل الحالة الاقتصادية للأندية وأيضاً استمرار الشفافية.

وذكرت بعض التقارير أن هناك اجتماعات سوف تتم بين رابطتي الدوري والأندية مع الإيطالية، لوضع شكل كامل لعودة الكالشيو.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية