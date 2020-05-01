رابطة الدوري الإيطالي تعلن عن استئناف الدروي وعدم إلغائه

صرحت رابطة الدوري الإيطالي عصر اليوم الجمعة عن بعض القرارات المهمة بخصوص مصير ومستقبل عودة الكالشيو مجدداً خلال الفترة القادمة.

وتوقف الدوري الإيطالي مثل باقي الدوريات الأخرى بداية شهر مارس الماضي بسبب أزمة كورونا الكارثية التي تسببت في توقف نشاط كرة القدم في كل مكان.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي أنها اجتمعت مع رابطة الأندية وتم الاتفاق بالإجماع بين الجميع على عودة الدوري الإيطالي واستئنافه وعدم إلغائه مثلما حدث في فرنسا وهولندا.

وصوتت رابطة أندية الدوري الإيطالي بالإجماع على ضرورة استئناف الدوري مرة أخرى الفترة القادمة من أجل الحالة الاقتصادية للأندية وأيضاً استمرار الشفافية.

وذكرت بعض التقارير أن هناك اجتماعات سوف تتم بين رابطتي الدوري والأندية مع الحكومة الإيطالية، لوضع شكل كامل لعودة الكالشيو.