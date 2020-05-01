توتنهام يفكر في ضم ريان فريزر لاعب بورنموث

أعلنت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام الإنجليزي، انضم إلى سباق التعاقد مع الاسكتلندي ريان فريزر، لاعب خط وسط فريق بورنموث.

وارتبط اسم اللاعب الاسكتلندي من قبل بالانتقال إلى صفوف عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ليفربول.

وأكدت صحيفة”ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن موقع “فوتبول إنسايدر” أن توتنهام سوف يزيد اهتمامه بالحصول على خدمات فريزر، الذي يحرص على الانتقال إلى النادي اللندني.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن لاعب خط وسط بورنموث أخبر زملائه في الفريق، أنه يريد الرحيل، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أو على الأقل الانضمام إلى ناد ينافس.

وأضافت ديلي ميل أن السبيرز يأمل الحصول على خدمات ريان، بمقابل مادي منخفض، في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب مع ناديه.

جدير بالذكر أن اللاعب الاسكتلندي كان قد سجل هدفًا وحيدًا وصنع أربعة أهداف، في 32 مباراة خاضها مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في كل المسابقات.