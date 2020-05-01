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كارتيرون يقرر عدم عودة معروف يوسف

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كارتيرون يقرر عدم عودة معروف يوسف كارتيرون يقرر عدم عودة معروف يوسف

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي من عودة النيجيري معروف يوسف، لاعب الفريق المعار لصفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت التقارير الصحفية إن باتريس كارتيرون يرفض عودة معروف يوسف لصفوف الزمالك في الموسم المقبل بسبب عدم قناعته بمستواه بجانب نية اتحاد الكرة تقليص عدد الأجانب من 5 إلى 4 لاعبين بالموسم الجديد.

وتابعت التقارير أن باتريس كارتيرون طلب من الزمالك، بيع أو تجديد إعارة معروف يوسف خلال الصيف المقبل لأنه لا يريده مع الأبيض.

وأشارت التقارير إلى أن باتريس كارتيرون أبلغ إدارة نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع لاعب وسط قوي في الصيف المقبل بسبب وجود قصور في هذا المركز بثلاثة أسماء فحسب وهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن بخلاف المصاب محمود عبد العزيز.

المشرق نيوز

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