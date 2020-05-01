"بنك.أوف.أمريكا": المستثمرون فضلوا الأصول الآمنة مع التخارج من الأسهم

مباشر: قال "بنك.أوف.أمريكا" إن تدفقات صناديق الاستثمار تشير إلى تسطيح منحنى الانتعاش الحاد في الأسواق العالمية في الفترة القادمة.

وأوضح محللون البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية، اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا 91.5 مليار دولار في صناديق السيولة، و10.6 مليار دولار في السندات الحكومية و 0.8 مليار دولار في الذهب.

بينما تم سحب 6.7 مليار دولار من الصناديق التي تركز استثمارتها في الأسهم.

وعانت الأسواق الناشئة أيضاً، حيث شهدت صناديق الدين 1.5 مليار دولار من التدفقات الخارجة، لتسجل تخارج أموال للأسبوع الثامن في أخر 9 أسابيع.

وأشارت المذكرة إلى أن حزم التحفيز الحالية الرامية لدعم الاقتصاد أمام أثار فيروس كورونا يمكن أن تدعم مزيدا من صعود الأسهم لكن حتى مايو/أيار أو يونيو/حزيران.

وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت أكبر مكاسب شهرية في 33 عاماً خلال أبريل/نيسان الماضي.