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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع خسائر الأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وتحولت أسعار الذهب للارتفاع عند التسوية وسط خسائر الأسهم الأمريكية مع تهديد الرئيس دونالد بفرض تعريفات جديدة على الصين.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الجلسة حيث تقدمت نصف الولايات الأمريكية باستراتيجية تدريجية لتخفيف القيود على المطاعم وتجارة التجزئة وغيرها من الأعمال على أمل إحياء التجارة المتضررة بالفيروس.

وأظهرت بيانات اقتصادية، أن النشاط الصناعي الأمريكي انكمش لأدنى مستوى في 11 عاماً، في حين ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

ويتزامن أداء المعدن النفيس مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الرامية إلى دعم الاقتصادات المتأثرة بتفشي كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 6.70 دولار إلى 1700.90 دولار للأوقية بعد أن تراجع أدنى 1700 دولار خلال الجلسة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 34 دولاراً تقريباً.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.7 بالمائة إلى 1698.3 دولار للأوقية رابحاً  نحو 11.88 دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 99.089

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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