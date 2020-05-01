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هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع

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هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، أغلقت الشركات الأمريكية 53 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 325 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 3منصات ليسجل 81 منصة.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنحو 2.8 بالمائة إلى 19.35 دولار للبرميل.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5 بالمائة إلى 26.09 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم يونيو/حزيران بنحو 3.4 بالمائة إلى 1.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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