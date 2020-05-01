مبيعات "كلوروكس" تقفز 15% مع الطلب على المنظفات

مباشر: قفزت مبيعات شركة "كلوروكس" خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري بنسبة 15 بالمائة، مع ارتفاع طلب المستهلكين على منتجات التنظيف بفعل فيروس كورونا.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 241 مليون دولار (1.89 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 187 مليون دولار (1.44 دولار للسهم الواحد) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 1.783 مليار دولار، مقابل 1.551 مليار دولار في فترة المقارنة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ربحية السهم ستصل إلى 1.67 دولار مع مبيعات بقيمة 1.71 مليار دولار.

ونمت مبيعات كلوروكس العالمية بنسبة 11 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي، وسط قفزة بنحو 32 بالمائة في إيرادات بيع منتجات التنظيف.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر سهم "كلوروكس" بنسبة 3.7 بالمائة عند 193.2 دولار، بعد أن وصل إلى 197 دولار في وقت سابق من الجلسة.