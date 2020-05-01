الخسائر الفصلية تدفع سهم "إكسون موبيل" للهبوط 6%

مباشر: تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تحول الشركة الأمريكية للخسائر خلال الربع الأول.

وسجلت الشركة العاملة في قطاع النفط أول خسارة فصلية في 32 عاماً على الأقل بقيمة 610 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتحملت الشركة الأمريكية رسوماً بقيمة 2.9 مليار دولار مع تداعيات فيروس كورونا على أسعار السلع وسط انهيار النفط بحولي 70 بالمائة منذ بداية العام.

وقالت "إكسون موبيل" إنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 30 بالمائة في العام الحالي، كما ستقلص النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 5.8 بالمائة إلى 43.67 دولار.