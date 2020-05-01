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محدث.. الأسهم البريطانية تتراجع بالختام لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

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محدث.. الأسهم البريطانية تتراجع بالختام لكنها تسجل مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم البريطانية تتراجع بالختام لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد تهديدات الرئيس دونالد للصين، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.

ويأتي أداء المؤشر البريطاني بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين، حيث تقوم إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية بشأن أصل الوباء الذي اجتاح الولايات المتحدة وشل اقتصادها.

 وأوضح ترامب كذلك أن صفقة التجارة الأولى التي طال انتظارها والموقعة بين البلدين في يناير/كانون الثاني الماضي أصبحت الآن ذات أهمية ثانوية.

وجاء تراجع السوق على الرغم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع خطة للخروج من عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا لأدنى مستوى على الإطلاق، فيما ارتفعت المنازل هناك بأسرع وتيرة منذ 2017.

وعند الختام، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 2.3 بالمائة إلى مستوى 5763.06 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 0.2 بالمائة.

وكان المؤشر البريطاني قد سجل مكاسب بنسبة 4 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأغلقت اليوم معظم الأسواق الأوروبية احتفالاً بعيد العمال، حيث توقفت التداولات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ومن المقرر أن يستأنفوا التداولات بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وسجل مؤشر "ستوكس 600" مكاسب بنحو 6.2 بالمائة في أبريل/نيسان هى الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2015.

فيما حقق "داكس" الألماني مكاسب شهرية بنسبة 9.3 يالمائة كما زاد "كاك" الفرنسي بنحو 4 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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