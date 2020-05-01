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الظهور الأول لسيلمان عيد في سابع أيام رمضان من مسلسل “الفتوة” لـ”عمر و دياب”

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الظهور الأول لسيلمان عيد في سابع أيام رمضان من مسلسل “الفتوة” لـ”عمر و دياب” الظهور الأول لسيلمان عيد في سابع أيام رمضان من مسلسل “الفتوة” لـ”عمر و دياب”

أمس الظهور الأول للفنان سليمان عيد خلال أحداث عملين دفعة واحدة فى دراما رمضان، وذلك بعدما شهد مسلسل “عمر ودياب “على ظهوره كـضيف شرف خلال الأحداث الذى جسد فيها دور صديق خال “على ربيع”، ومثل دور شخصية موظف فى شركة بترول يمنح الفرصة لكل من عمر ودياب للعمل معه فى الشركة بعد فقد عملهما مؤخرًا.

كما ظهر في مسلسل “الفتوة” الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ظهوره فى نهاية الحلقة أيضاً، وذلك بعدما جسد شخصية أحد الأشخاص الذين يمرون أمام موكب الفتوة صابر “أحمد خليل” وهو يقف أمام ياسر جلال “حسن الجبالي”، ويطالب الأخير بضرورة التدخل كونه ابن فتوة الغلابة “أحمد الجبالى”الذى طالما وقف دائما مع الغلابة والمحتاجين فى وجه الظلم ممثلاً فى الفتوة صابر حيث قال بالنص موجهاً كلامه للفتوة:” مش بنحبك”.

مسلسل “الفتوة”  وإخراج حسين المنباوى، تأليف هاني سرحان ، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته عدد من النجوم بجانب الفنان ياسر جلال ووهم إنعام سالوسة ومى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى.

فى حين يقوم ببطولة مسلسل “عمر ودياب” الثنائى على ربيع ومصطفى خاطر، وذلك خلال عمل من  تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

المشرق نيوز

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