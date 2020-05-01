جامعة استراليا تعلن عن تطور لقاح لرفع الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا

أثبت فريق من العلماء في استراليا قدرة لقاح لفيروس كورونا والذي يجرى تطويره حاليًا من قبل الجامعة، على إضعاف الفيروس في الاختبارات ما قبل السريرية التي تجرى قبل التجارب البشرية.

والفريق الطبى الاسترالي واحد من بين العديد من الأشخاص حول العالم الذين يعملون على إيجاد لقاح للقضاء على فيروس كورونا COVID-19، والذي انتشر في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي.

وتوفي أكثر من 217000 شخص حتى الآن حول العالم، ونجا ما يقرب من 935.000 شخص، وفقًا لتقرير جامعة جونز هوبكنز، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة ذات الحالات الأكثر.