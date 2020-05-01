أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
نشرة ضد كورونا - للمرة الثالثة..الصحة تتسلم 30 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين -
نشرة ضد كورونا - المدن الجامعية ببني سويف تستقبل اليوم وغدا المصريين العائدين من الإمارات والكويت -
مطبخ الهوانم - الغُريبة الألوان على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المشرق نيوز

جامعة استراليا تعلن عن تطور لقاح لرفع الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا

Print
جامعة استراليا تعلن عن تطور لقاح لرفع الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا جامعة استراليا تعلن عن تطور لقاح لرفع الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا

أثبت فريق من العلماء في استراليا قدرة لقاح لفيروس كورونا والذي يجرى تطويره حاليًا من قبل الجامعة، على إضعاف الفيروس في الاختبارات ما قبل السريرية التي تجرى قبل التجارب البشرية.

والفريق الطبى الاسترالي واحد من بين العديد من الأشخاص حول العالم الذين يعملون على إيجاد لقاح للقضاء على COVID-19، والذي انتشر في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي.

وتوفي أكثر من 217000 شخص حتى الآن حول العالم، ونجا ما يقرب من 935.000 شخص، وفقًا لتقرير جامعة جونز هوبكنز، وتعد الولايات المتحدة هي الدولة ذات الحالات الأكثر.

202004150422322232 300x158 - جامعة استراليا تعلن عن تطور لقاح لرفع الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية