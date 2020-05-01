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حكومة التشيك تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا

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حكومة التشيك تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا حكومة التشيك تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا

قال وزير الصحة التشيكي، اليوم الجمعة، في براغ إن حكومة بلاده تستعد للإسراع مرة أخرى بوتيرة إلغاء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار المستجد.

واعتبارًا من 11 مايو، قد يتم إعادة فتح المؤسسات الثقافية في البلاد إذا ما سمحت بدخول 100 فقط شخص في المرة الواحدة بحد أقصى.

وذكر وزير الصحة آدم فويتيك إن المتاحف وصالات عرض الأعمال الفنية والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية سوف تضمن الحفاظ على المسافات بين الزوار، موضحًا: “سيجلس المشاهدون في صف ويتركون آخر، مع ترك مقعد شاغر بين كل منهم”.

وسجلت البلاد 7689 حالة إصابة بفيروس كورونا بحلول اليوم الجمعة، و 237 حالة وفاة.

المشرق نيوز

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